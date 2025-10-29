Polanski nach erstem Sieg: "Bin extrem erleichtert"

Eugen Polanski atmete tief durch, nach seinem ersten Sieg als Trainer von Borussia Mönchengladbach wirkte er wie von einer Last befreit. "Dieser Sieg bedeutet mir extrem viel", sagte der 39-Jährige nach dem 3:1 (1:0) im DFB-Pokal gegen den Zweitligisten Karlsruher SC und fügte an: "Ich bin extrem erleichtert. Ich gehe zufrieden ins Bett."

In der Bundesliga hatte Polanski keines seiner bisherigen fünf Spiele gewonnen, nach acht Runden steht die Borussia noch immer ohne Sieg auf dem letzten Platz. Der Erfolg im Pokal könne nun eine Art Knotenlöser sein, hofft der Interimstrainer. "Wichtig ist, jetzt Blut geleckt zu haben. Lust drauf zu haben. Energie zu haben", sagte der Nachfolger von Gerardo Seoane.

In der Liga warten auf Polanski und die Borussia mit den Aufgaben in St. Pauli, gegen Köln und in Heidenheim wichtige Wochen, in denen endlich auch dreifach gepunktet werden soll. "Das heute macht Lust auf mehr. Das kann der Mannschaft für die nächsten Wochen extrem viel geben. Ich bin sicher, dass das helfen kann", sagte Polanski.

Ähnlich schätzte der neue Sportchef Rouven Schröder die Lage ein. "Die letzten Wochen waren nicht schön. Jetzt kann der Borussia-Fan auch mal nach Hause fahren und sagen: Dritte Runde, verdienter Sieg. Der gesamte Klub kann heute Abend mal durchschnaufen. Die Musik läuft endlich wieder in der Kabine, das ist ja auch mal was Schönes", sagte der 50-Jährige.

Gleichzeitig sei die Lage in der Liga aber weiter ernst. "Das heute war der allererste Schritt. Aber im Pokal gibt es keine Punkte, daher wollen wir das am Samstag fortsetzen. Wir wollen den Beweis antreten, dass wir den nächsten Schritt gemacht haben."