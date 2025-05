"Geisteskrank": Brinkmann hofft auf Arminia-Coup in Berlin

Erst die Drittliga-Meisterschaft - und jetzt auch noch der Pokalsieg? Für Ansgar Brinkmann wäre ein DFB-Pokal-Triumph von Arminia Bielefeld in Berlin inklusive Qualifikation für die Europa League kaum zu begreifen. "Rein hypothetisch - und ich versuche, sachlich zu bleiben, aber es fällt mir schwer - wir gewinnen das Ding. Wenn da mal Manchester City mit Haaland auf die Alm kommen muss, das wäre im positiven Sinne schon geisteskrank", sagte der frühere Arminia-Profi im Gespräch mit dem SID.

Schon jetzt seien alle, "die es mit Bielefeld gut meinen", in einem "permanenten Rausch", so Brinkmann. Auf ihrem Weg ins Finale von Berlin, wo die Mannschaft von Trainer Mitch Kniat am Samstag (20.00 Uhr/ZDF und Sky) auf den VfB Stuttgart trifft, hatten die Ostwestfalen insgesamt vier Bundesligisten ausgeschaltet - darunter im Halbfinale Bayer Leverkusen.

"Das ist legendär und historisch. Finale in Berlin. Da kannst du wahrscheinlich am helllichten Tag in Bielefeld einbrechen, es ist keiner da. Die werden alle in Berlin sein", sagte Brinkmann. Und eine Überraschung durch die formstarke Arminia, die als Meister in die 2. Bundesliga aufsteigt, ist nicht ausgeschlossen. "Wir werden es versuchen", sagte Brinkmann: "Wer keinen Mut hat, zu träumen, der hat auch keine Kraft zum Kämpfen."

Brinkmann hatte zwischen 2001 und 2003 für die Arminia gespielt und war mit dem Verein 2002 in die Bundesliga aufgestiegen, 2009 gab er sein Abschiedsspiel auf der Bielefelder Alm.