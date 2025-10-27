"Keinen Zentimeter nachgeben": Ilzer will nächsten Sieg

Trainer Christian Ilzer vom Fußball-Bundesligisten TSG Hoffenheim peilt den dritten Pflichtspielsieg in Folge an. "Wir dürfen keinen Zentimeter nachgeben", sagte der Österreicher vor dem Zweitrundenspiel im DFB-Pokal am Dienstag (20.45 Uhr/Sky) beim Ligarivalen FC St. Pauli: "Dann können wir den Schwung der letzten Wochen mitnehmen."

Die Hoffenheimer, die am vergangenen Samstag in der Liga 3:1 gegen den 1. FC Heidenheim gewonnen haben (3:1), treten innerhalb von neun Tagen zum zweiten Mal am Millerntor an. Das Punktspiel gewannen die Kraichgauer am 19. Oktober souverän 3:0 in Hamburg. "Es hat natürlich etwas Spezielles, wenn du innerhalb von so kurzer Zeit zum zweiten Mal gegen den selben Gegner spielst", äußerte Ilzer: "Der Gegner wird Energie aus der Niederlage ziehen. Das muss uns bewusst sein."

Der Coach hat laut eigenen Angaben "einige angeschlagene Spieler" in seinem Kader, komplett personell rotieren möchte er aber nicht: "Der Wettbewerb ist mir zu wichtig, um Geschenke zu verteilen." Das große Ziel sei es, "in Berlin zu gewinnen", betonte Ilzer: "Bis dahin muss man aber sechs Stufen schaffen - wird sind erst auf der zweiten Stufe."