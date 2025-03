"Verrückter Wettbewerb": Alonso vor Bielefeld gewarnt

Trotz der klaren Favoritenrolle stellt sich Bayer Leverkusens Trainer Xabi Alonso auf einen "harten" Kampf im DFB-Pokal-Halbfinale bei Arminia Bielefeld ein. "Wir erwarten einen super Gegner", sagte Alonso vor der Partie beim Drittligisten am Dienstag (20.45 Uhr/ARD und Sky): "Der Pokal ist ein verrückter Wettbewerb."

Der Double-Gewinner aus dem Rheinland peilt die erfolgreiche Titelverteidigung an, Alonso sieht "eine super Chance, um wieder in einem Finale zu sein." Angesichts von sechs Punkten Rückstand auf Tabellenführer Bayern München in der Bundesliga ist der Pokal die größte Titelchance für die Werkself.

"Es ist ein Alles-oder-Nichts-Spiel", betonte Alonso, der weiter auf den verletzten Zauberfuß Florian Wirtz verzichten muss. Dafür steht Angreifer Nathan Tella gegen den Favoritenschreck, der im laufenden Wettbewerb bereits drei Bundesligisten ausgeschaltet hat, vor der Rückkehr.

Auf der stimmungsvollen Alm brauche sein Team "Kopf, Herz und Leidenschaft", sagte Alonso, der aber Zuversicht ausstrahlte: "Wir sind bereit."