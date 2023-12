SCP-Coach Kwasniok: "Müssen eiskalt zuschlagen"

Anzeige

Trainer Lukas Kwasniok vom Fußball-Zweitligisten SC Paderborn spricht zwar vom "schwierigsten Spiel", tritt aber mit seinem Team im DFB-Pokal am Dienstag (18.00 Uhr/Sky) bei Erstliga-Spitzenreiter Bayer Leverkusen mit einem klaren Plan an. "Auch für uns werden Gelegenheiten kommen, wir müssen dann eiskalt zuschlagen", betonte Kwasniok am Dienstag auf der Pressekonferenz.

Es gehe darum, die Begegnung möglichst lange offen zu halten. Abwehrspieler Laurin Curda fällt aufgrund einer Reizung im Fuß aus. Dafür sind Jannis Heuer, Visar Musliu und Adriano Grimaldi wieder in das Training eingestiegen. Sie seien "eine Option", so Kwasniok. Pelle Boevink wird in Leverkusen erneut im Tor stehen.

Mittelfeldspieler Kai Klefisch freut sich auf das Duell mit dem Klub aus seiner Geburtsstadt: "Das ist ein absolutes Highlight-Spiel für mich. Im ganzen Team haben wir eine positive Stimmung, wir brennen auf das Spiel."