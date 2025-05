Stuttgarts Stiller im Pokalfinale in der Startelf

Mit Nationalspieler Angelo Stiller geht Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart in das große DFB-Pokalfinale. Keine zwei Wochen nach seiner Bänderverletzung im Sprunggelenk steht der 24-Jährige am Samstag (20.00 Uhr/ZDF und Sky) in der Startelf für das Endspiel gegen Drittliga-Meister Arminia Bielefeld. Für den VfB geht es in Berlin um den vierten Pokalsieg nach nach 1954, 1958 und 1997.

Bereits am Freitag hatte Stiller im Abschlusstraining im Olympiastadion auf dem Platz gestanden, während sich Trainer Sebastian Hoeneß verhalten optimistisch hinsichtlich eines Einsatzes gegeben hatte. Stiller hatte sich die Blessur am 11. Mai im Heimspiel gegen den FC Augsburg (4:0) zugezogen, Bundestrainer Julian Nagelsmann nominierte ihn am Donnerstag für das Final Four in der Nations League.

Im Sturm setzt Hoeneß zu Anfang erneut auf Neu-Nationalstürmer Nick Woltemade, dahinter starten Chris Führich, Deniz Undav und Enzo Millot. In der Innenverteidigung beginnt wie zuletzt in der Liga Luca Jaquez.