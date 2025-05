TV-Quote: 1,32 Millionen sehen Frauen-Pokalfinale in der ARD

Der DFB-Pokalsieg der Fußballerinnen von Bayern München hat der ARD eine ordentliche Einschaltquote beschert. Im Schnitt verfolgten am Tag der Arbeit trotz frühsommerlicher Temperaturen im Schnitt 1,32 Millionen Menschen ab 16.00 Uhr das 4:2 (2:1) des Meisters gegen Werder Bremen - und damit mehr als die Europa League am Abend bei RTL.

Der Marktanteil lag im Ersten bei 15,6 Prozent. Auch Sky übertrug das Endspiel live aus Köln, in dem die Bayern-Frauen erstmals das Double und damit den größten Erfolg der Vereinsgeschichte feierten.

Überschaubar war das TV-Interesse am Europapokal der Männer - auch aufgrund fehlender deutscher Beteiligung im Halbfinale. So sahen ab 21.00 Uhr nur 1,07 Millionen Menschen die erste Hälfte zwischen Athletic Bilbao und Manchester United (0:3), in der zweiten waren es etwas mehr (1,10). Die Kurz-Version der RTL-Doku "Unser Team - Die Heim-EM" über die deutsche Nationalmannschaft, die im Vorfeld ab 20.15 Uhr gezeigt wurde, verfolgten rund 500.000 TV-Zuschauer.