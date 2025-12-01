- Anzeige -
- Anzeige -
Achtelfinale im DFB-Pokal im Joyn-Livestream

Union Berlin vs. FC Bayern live: DFB-Pokal-Achtelfinale im Free-TV, Joyn-Livestream und Liveticker

  • Aktualisiert: 01.12.2025
  • 10:05 Uhr

Im Achtelfinale des DFB-Pokals trifft Union Berlin auf den FC Bayern München. So verfolgt ihr das Duell live im Free-TV, Stream und Ticker.

Im Achtelfinale des DFB-Pokals trifft Union Berlin auf den FC Bayern München. Bereits im ersten Duell dieser Saison sorgten die Berliner für eine Überraschung.

Sie beendeten die beeindruckende Serie der Bayern von 16 Siegen aus 16 Pflichtspielen. Erst ein Last-Minute-Treffer von Harry Kane rettete dem Rekordmeister damals ein 2:2.

- Anzeige -
- Anzeige -
FC Bayern München v Club Brugge KV - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD3

Union Berlin vs. FC Bayern: DFB-Pokal am 03.12 ab 20:45 Uhr LIVE im Stream auf Joyn

Verfolge das Spiel im DFB-Pokal kostenlos im Livestream auf Joyn.

- Anzeige -

Zuletzt mussten die Münchner zudem ihre erste Niederlage der laufenden Champions-League-Saison hinnehmen. Gegen Arsenal unterlag das Team mit 1:3.

Union Berlin präsentiert sich in der Bundesliga stabil. Aktuell belegen die Köpenicker mit 15 Punkten den achten Tabellenplatz.

- Anzeige -

Union Berlin vs. FC Bayern heute live im Free-TV, Stream und Ticker: Wann ist das Spiel im DFB-Pokal?

  • Spiel: Union Berlin vs. FC Bayern
  • Wettbewerb: DFB-Pokal, Achtelfinale
  • Datum: 03. Dezember 2025
  • Uhrzeit: 20:45 Uhr
  • Austragungsort: Stadion An der Alten Försterei (Berlin)

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

Achtelfinale im DFB-Pokal: Läuft Union vs. Bayern heute im Free-TV?

Ja! Das ZDF überträgt das Duell live. Die Übertragung beginnt mit der Vorberichterstattung um 20:15 Uhr. Der Anpfiff erfolgt um 20:45 Uhr.

DFB-Pokal heute im Livestream: Union gegen Bayern kostenlos auf Joyn sehen

Die ZDF-Übertragung lässt sich auf jeden Fall kostenfrei auf Joyn streamen. Diese ist zudem auf der ZDF-Website und auch in der Mediathek zu finden.

Wer einen Pay-TV-Vertrag bei Sky hat, sieht die Achtelfinalpartie auch via Sky Go. Zudem ist nach Abschluss eines kostenpflichtigen Abos ein Livestream bei WOW TV abrufbar.

- Anzeige -

Union Berlin - FC Bayern München live: Wo läuft der DFB-Pokal im Pay-TV?

Bei Sky. Der Anbieter überträgt alle Spiele des Wettbewerbs live. Für den Empfang der jeweiligen Sender wird allerdings ein Pay-TV-Vertrag benötigt.

- Anzeige -

Bayern zu Gast in Berlin live: Wo gibt's einen Ticker zum Achtelfinale im DFB-Pokal?

Einen Liveticker zu Union Berlin gegen FC Bayern gibt's wie gewohnt auf ran.de.

- Anzeige -

Union Berlin vs. FC Bayern live: Alle Informationen zur Übertragung des Achtelfinals im DFB-Pokal

  • Spiel: Union Berlin vs. FC Bayern
  • Datum und Uhrzeit: 03. Dezember 2025; 20:45 Uhr
  • Trainer: Steffen Baumgart (Union Berlin), Vincent Kompany (FC Bayern)
  • Free-TV: ZDF
  • Pay-TV: Sky
  • Livestream: Joyn, Sky Go, WOW TV
  • Liveticker: ran.de
Mehr News und Videos
Pokal, Pokaluebergabe an den Sebastian Hoeness (VfB Stuttgart, Trainer, Cheftrainer) die Mannschaft feiert. GER, DSC Arminia Bielefeld vs. VfB Stuttgart, Fussball, Herren, DFB-Pokal, Finale, Spielz...
News

DFB-Pokal live: Spiele, Termine, Ergebnisse, Übertragungen im Free-TV und im Joyn-Livestream - die Achtelfinal-Partien

  • 01.12.2025
  • 10:48 Uhr
imago images 1069755789
News

Borussia Dortmund vs. Bayer Leverkusen: DFB-Pokal-Achtelfinale im Free-TV, Joyn-Livestream und Liveticker

  • 01.12.2025
  • 10:25 Uhr
imago images 1069598246
News

VfL Bochum vs. VfB Stuttgart: DFB-Pokal-Achtelfinale im Free-TV, Joyn-Livestream und Liveticker

  • 01.12.2025
  • 10:12 Uhr
Torwart und Kapitän beim FC Bayern: Manuel Neuer
News

Bayern auch im Pokal mit Neuer im Tor

  • 30.11.2025
  • 06:26 Uhr
DFB-Pokal
News

DFB-Pokal: Umbauarbeiten für Finale im Berliner Olympiastadion

  • 15.11.2025
  • 23:58 Uhr
Christopher Antwi-Adjei wurde beleidigt
News

Nach Rassismus-Eklat: Strafen gegen Lok Leipzig verhängt

  • 04.11.2025
  • 12:22 Uhr
DFB-Pokal-Auslosung
News

DFB-Pokal: Hammerlos für BVB - Bayern auswärts

  • 03.11.2025
  • 10:21 Uhr
Objekt der Begierde: der DFB-Pokal
News

DFB-Pokal: Kracher für BVB, FCB muss nach Berlin

  • 02.11.2025
  • 18:51 Uhr
Cottbus-Leipzig
News

DFB-Pokal: Fan nach Zusammenbruch verstorben

  • 02.11.2025
  • 18:25 Uhr
Hamburger SV v SC Freiburg - DFB Cup: Semi Final
News

Kommt der "VAR light"? DFB offen

  • 31.10.2025
  • 16:24 Uhr