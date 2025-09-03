Zweite Pokalrunde: Bayern und BVB im Free-TV

Die Zweitrundenspiele im DFB-Pokal zwischen Eintracht Frankfurt und Borussia Dortmund sowie zwischen dem 1. FC Köln und Bayern München werden live im Free-TV übertragen. Das geht aus den Ansetzungen hervor, die der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Mittwoch bekannt gab.

Das Aufeinandertreffen der Eintracht mit dem BVB am 28. Oktober (18.30) überträgt das ZDF. Tags darauf zeigt die ARD das Duell zwischen Köln und dem Rekordpokalsieger aus München (20.45 Uhr).

Titelverteidiger VfB Stuttgart muss wie die Bayern ebenfalls am Mittwoch (29. Oktober) ran, die Schwaben sind um 18.00 Uhr beim Ligakonkurrenten Mainz 05 zu Gast. Der Bayern-Regionalligist FC Illertissen, der sich in Runde eins gegen den Zweitligaklub 1. FC Nürnberg durchgesetzt hatte, spielt als klassentiefster Verein im laufenden Wettbewerb zeitgleich gegen den 1. FC Magdeburg.

Der Pay-TV-Sender Sky wird alle 16 Begegnungen der zweiten Runde am 28. und 29. Oktober live übertragen.