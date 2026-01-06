Seine Zeit bei Bayer Leverkusen endete früh, jetzt hat Erik ten Hag einen neuen Job. Der 55-Jährige geht zurück in seine niederländische Heimat.

Erik ten Hag bekommt gut fünf Monate nach seiner Entlassung bei Bayer Leverkusen einen neuen Job. Der Niederländer heuert zum 1. Februar beim Erstligisten Twente Enschede in seiner Heimat an, ab der Saison 2026/27 soll er dort Technischer Direktor werden.

Ten Hag (55) erhält einen Vertrag bis 2028. Er hatte bei Bayer erst im vergangenen Sommer als Cheftrainer übernommen, war aber nach nur drei Pflichtspielen entlassen worden.