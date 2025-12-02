Fußball
Ajax Amsterdam: Rührende Aktion nach Pyro-Eklat - Todkranker Fan darf bei Geisterspiel dabei sein
- Veröffentlicht: 02.12.2025
- 12:06 Uhr
- Maximilian Kayser
Nachdem Ajax-Ultras am Wochenende für einen Spielabbruch sorgten, wird die Partie gegen den FC Groningen als Geisterspiel fortgesetzt. Ein todkranker Fan darf mit dabei sein.
In der niederländischen Eredivisie rangiert Ajax Amsterdam momentan weit abgeschlagen von der Tabellenspitze auf Platz sechs. Am Wochenende kam ein neues Ärgernis für den Klub hinzu: Das Heimspiel gegen den FC Groningen wurde bereits nach wenigen Minuten wegen einer Pyro-Show der Ajax-Ultras unterbrochen.
Nach 40 Minuten Pause wurde das Spiel kurz fortgesetzt - als weitere Fackeln auf den Rasen geworfen wurden, brach Referee Bas Nijhuis die Partie endgültig ab. Die Ultras gedachten mit den Fackeln und Raketen einem verstorbenen Fan, erwiesen ihrem Verein damit aber einen Bärendienst. Ein Zuschauer war besonders enttäuscht: Der schwerkranke Peter besuchte das Spiel als letzten Wunsch. Jetzt gibt es aber positive Nachrichten: Beim heutigen Nachholspiel darf er dabei sein.
Als letzter Wunsch beim Spiel von Ajax Amsterdam
Der große Ajax-Fan ist seit kurzer Zeit im Hospiz und mittlerweile bettlägerig. Mithilfe der Wunschambulanz Nordholland konnte er bei der Partie gegen Groningen dennoch dabei sein und direkt hinter dem Tor seinem Lieblingsverein zusehen.
"Peter hat sein ganzes Leben lang Fußball gespielt, war auch Schiedsrichter und ist ein großer Ajax-Fan", so ein Mitarbeiter der Wunschambulanz. "Fußball ist sein Ein und Alles, deshalb wollten wir ihm ermöglichen, ein letztes Spiel zu besuchen". Daraus wurde jedoch nichts - Peter und sein ihn begleitender Sohn konnten kaum Fußball sehen. Er sei "sehr enttäuscht" gewesen: "Das ist natürlich unglaublich frustrierend".
Die Geschichte verbreitete sich schnell in den sozialen Medien, ein Bauunternehmen bot sogar an, die Kosten für den potentiellen Besuch des Nachholspiels zu übernehmen. Doch erstmal musste geklärt werden, ob Peter überhaupt beim Geisterspiel dabei sein darf.
Todkranker Fan der einzige Zuschauer im Ajax-Stadion
Umso erfreulicher, dass diese Geschichte einen positiven Ausgang hat: Ajax und die Stadt Amsterdam gaben grünes Licht. Daher wird Peter am heutigen Dienstag um 14:30 Uhr der einzige Fan sein, der in der leeren Johann-Cruyff-Arena zuschauen darf. Es werden die verbliebenen 84 Minuten der Partie nachgeholt.
Der Sprecher der Wunschambulanz sprach davon, dass diese Geste "etwas ganz besonderes" sei. "Wir haben von seiner Frau gehört, dass er sehr glücklich ist". Nun hofft der todkranke Fan natürlich auf einen Sieg seines Lieblingsvereins.