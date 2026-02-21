Der VfB Stuttgart empfängt im Playoff-Rückspiel der Europa League Celtic Glasgow. Die Ausgangslage für die Schwaben ist dabei exzellent.

Für den VfB Stuttgart steht in den Playoffs der Europa League eine wichtige Partie auf dem Programm. Gegen den schottischen Vertreter Celtic Glasgow soll der Einzug in die nächste Runde gelingen.

Und die Vorzeichen dafür stehen hervorragend. Im Hinspiel vor einer Woche glückte dem Team von Trainer Sebastian Hoeneß in Glasgow ein 4:1-Erfolg - für die auswärts zuvor immer wieder schwächelnden Stuttgarter ein bärenstarkes Ergebnis.

Matchwinner der Partie war Bilal El Khannouss, dem in der hitzigen Atmosphäre im Celtic Park ein Doppelpack gelang.

Das Rückspiel in Stuttgart, bei dem die Schotten einen Drei-Tore-Rückstand aufholen müssen, startet am Donnerstagabend bereits um 18:45 Uhr.