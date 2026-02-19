- Anzeige -
Playoff-Hinspiel

VfB Stuttgart: "Seid ihr besoffen?" Admin kassiert Spott - Netzreaktionen zum Celtic-Sieg

  • Veröffentlicht: 19.02.2026
  • 23:34 Uhr
  • ran.de
Article Image Media
© STEINSIEK.CH

Der VfB Stuttgart siegt im Playoff-Hinspiel ums Achtelfinale der Europa League bei Celtic Glasgow. Die besten Netzreaktionen.

Celtic kam eigentlich mutig in den zweiten Durchgang und hatte sich einiges vorgenommen. Zwischen dem Wiederanpfiff und der 57. Spielminute hatten die "Bhoys" ihre beste Phase. Doch dann zerstörte der Treffer von Leweling das Momentum von Celtic endgültig. Mit einem satten Abschluss aus dem Rückraum und viel Hilfe von Schmeichel im Kasten sorgte Leweling für das 3:1.

Nur wenige Minuten später kassierte Celtic beinahe den Doppelschlag, aber der Treffer von Demirović wurde aufgrund einer Abseitsposition zurückgenommen. Danach spielten die Schwaben ihre komfortable Führung clever aus und hielten Celtic vom eigenen Kasten fern. Dennoch schalteten sie den Offensivfußball nicht ab und hatten stets Möglichkeiten, noch weiter zu erhöhen. In der Nachspielzeit nutzte Tiago Tomás eine solche Möglichkeit zum 4:1-Endstand.

Auf X gibt es viel Beifall für die VfB-Fans, Atakan Karazor und der Stuttgarter Social-Media-Admin kassieren dagegen Spott. Die Netzreaktionen.

VfB Stuttgart schlägt Celtic: Netzreaktionen

Die Choreo der Gästefans begeisterte.

FC Bayern: Joshua Kimmich beim Biathlon! Duell gegen Legende

Sogar von den gegnerischen Fans gab es Lob für die Gästefans - bzw. wurde die Sehnsucht nach den Celtic-Ultras größer.

Karazors Fehler sorgte für Frust.

Und der VfB-Social-Media-Admin hat im Pub vielleicht ein Bier zu viel getrunken ...

Article Image Media
© Screenshot X

Lob gab es dagegen für Nikolas Nartey.

Und VfB-Trainer Sebastian Hoeneß ist wohl allen einen Schritt voraus.

