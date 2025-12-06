Hingst zur EM 2029: "Vier Jahre Vorbereitung sind recht knapp"

Aus Sicht der Ex-Weltmeisterin Ariane Hingst bringt der Zuschlag für die Austragung der Fußball-EM 2029 der Frauen in Deutschland große Herausforderungen mit sich. "Im Frauenfußball hat man ein etwas anderes Publikum als beim Männerfußball. Es müssen entsprechende Anpassungen vorgenommen werden", sagte Hingst dem Nachrichtenportal watson: "Die TV-Vermarktung muss geklärt werden. Vier Jahre Vorbereitung sind dafür recht knapp."

Das Interesse steige zwar, "darauf darf man sich aber nicht ausruhen", findet die 46-Jährige, die die EM als "positiven Meilenstein" einordnet. Beim letzten Heimturnier, der Weltmeisterschaft 2011, war Hingst selbst noch Teil des Nationalteams, das völlig überraschend bereits im Viertelfinale am späteren Weltmeister Japan scheiterte.

Der hohe Erwartungsdruck und die große Aufmerksamkeit hätten sie damals "erschlagen", erklärte Hingst: "Wir wurden plötzlich von Paparazzi verfolgt, konnten keinen Schritt mehr in Ruhe gehen." Für die heutige Generation um Kapitänin Giulia Gwinn sei diese Erfahrung aber nicht mehr vergleichbar: "Die DFB-Frauen stehen jetzt ganz anders in der Öffentlichkeit, das wird ihnen beim Heimturnier helfen."