Ohne DFB: DAZN übertragt EM-Qualifikationsspiele

Auf dem Weg zur Fußball-Europameisterschaft in Großbritannien 2028 werden alle Qualifikationsspiele ohne Beteiligung der DFB-Elf in Deutschland live von DAZN übertragen. Wie der Streamingdienst am Donnerstag bekannt gab, wurde der zur WM im kommenden Jahr auslaufende Rechtevertrag mit der UEFA, der auch alle Spiele der Nations League ohne deutsche Beteiligung beinhaltet, um zwei Jahre verlängert.

Zusätzlich sollen weiter ausgewählte internationale Freundschaftsspiele bei DAZN zu sehen sein. Der Vertrag gilt für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Live-Übertragungen von Spielen der Nationalmannschaften des jeweiligen Heimatmarktes sind dabei in jedem der drei Länder ausgeschlossen.

Die EM-Qualifikation beginnt im März 2027. Die Gruppenphase endet im November des selben Jahres, die Play-offs folgen im März 2028. Die nächste Spielzeit der Nations League beginnt im September 2026, die Finals werden im darauffolgenden Juni ausgetragen.