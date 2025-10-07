Bayern-Frauen machen Barca "keine Angst"

Die Weltstars des FC Barcelona um Aitana Bonmatí gehen überaus selbstbewusst in ihren Champions-League-Auftakt gegen Bayern München. "Sie sind ein starkes Team. Aber sie machen uns keine Angst, wir sind Barca, und wir werden wie Tiere kämpfen", sagte Trainer Pere Romeu vor dem Kracher am Dienstagabend (21.00 Uhr/Disney+) im Estadi Johan Cruyff.

Der deutsche Double-Gewinner sei ein "Spitzenteam", führte Romeu aus, "sie haben eine gute Offensive und bewegen sich gut." Neben Mittelfeld-Motor Georgia Stanway hob der Coach die Qualitäten von Klara Bühl auf der Außenbahn hervor. Um die Dienste der Nationalspielerin hatte der spanische Serienmeister intensiv geworben, dann verlängerte Bühl im März aber bis 2027 bei den Bayern.

In der Champions League, die erstmals mit einer Ligaphase und 18 Teams startet, strebt Barcelona die sechste Finalteilnahme in Serie an. Im vergangenen Endspiel hatte der dreimalige Titelträger überraschend gegen den FC Arsenal verloren.

"Es ist eine neue Saison und ein neues Format, das uns motiviert", sagte Innenverteidigerin Irene Paredes und ergänzte mit Blick auf die Finalpleite in Lissabon: "Es war eine wirklich schmerzhafte Niederlage, aber wir werden sie nutzen, damit so etwas nicht wieder passiert."

