Bayern-Wiedergutmachung: "Bis zum Schluss gekämpft"

Auf der Tribüne mussten Klub-Präsident Herbert Hainer und Sportvorstand Max Eberl lange zittern, doch am Ende konnten sie doch noch jubeln: Lea Schüller (90.+6) hat die Fußballerinnen von Bayern München mit einem Last-Minute-Treffer in der Champions League rehabilitiert. Eine Woche nach dem 1:7-Debakel beim FC Barcelona holte der Double-Gewinner gegen Juventus Turin auch dank des berühmten Bayern-Dusels ein glückliches 2:1 (1:1).

"Es war ein hartes Stück Arbeit. Wir haben es verpasst, unsere Dominanz in Tore umzuwandeln, vor allem in der ersten Halbzeit hätten wir klarer führen müssen", sagte Torhüterin Maria Luisa Grohs: "In der zweiten Hälfte wurde es schwieriger, weil der Gegner besser eingestellt war und gute Lösungen gefunden hat. Trotzdem war der Sieg am Ende verdient. Wir haben nie aufgegeben, jede Minute genutzt und bis zum Schluss gekämpft."

Münchens Coach José Barcala freute sich über die gelungene Reaktion seiner Mannschaft nach dem Barcelona-Auftritt. "Es war ein Sieg der Mentalität", sagte der Spanier: "Wir haben Charakter gezeigt." Zwar hätten Schüller und Co. nach einer überlegenen ersten Hälfte nach der Pause "etwas an Intensität und Rhythmus verloren und zu viele Bälle verschenkt", sagte Barcala: "Zum Glück konnten wir uns im letzten Viertel fangen, das Tempo erhöhen und Druck machen. In den letzten Minuten haben wir Chancen kreiert und am Ende das verdiente Tor erzielt."

Das nächste Champions-League-Spiel steht für München erst in rund vier Wochen auf dem Programm. Am 12. November (Mittwoch/18.45 Uhr) gastiert mit dem Titelverteidiger FC Arsenal ein absolutes Topteam an der Isar.