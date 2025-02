Bloß nicht Barca: Bayern und Wolfsburg blicken nach Nyon

Bayern München und dem VfL Wolfsburg drohen bei der Viertelfinal-Auslosung der Frauen-Champions-League die ganz dicken Brocken. Beide Bundesligisten könnten am Freitag (13.00 Uhr) den Titelverteidiger FC Barcelona oder den hochgerüsteten FC Chelsea erwischen. Außerdem sind Rekordsieger Olympique Lyon für die Bayern und der FC Arsenal für die Wölfinnen die möglichen Gegner.

"Jede Mannschaft, auf die wir treffen können, hat unglaubliche Qualität", sagte VfL-Trainer Tommy Stroot vor der Auslosung in Nyon. "Aber wir machen unsere Hausaufgaben und sind auf alles vorbereitet." Aus diesem Grund schaute sich der 36-Jährige jüngst vor Ort das Londoner Derby zwischen Chelsea und Arsenal (1:0) an.

Die Hinspiele (18./19. März) bestreiten die Bayern und der VfL nach dem jeweils verpassten Gruppensieg zu Hause, die Rückspiele werden am 26./27. März ausgetragen. Ebenso bereits ausgelost werden die Paarungen für das Halbfinale am 19./20. und 26./27. April. Das Endspiel steigt am 24. Mai im Estádio José Alvalade von Lissabon.

Der letzte deutsche Triumph in der Königsklasse ist schon lange her: 2015 holte sich der 1. FFC Frankfurt (heute Eintracht) in Berlin den Henkelpokal. Seither haben nur noch Lyon oder Barcelona die Trophäe gewonnen. - Die Lostöpfe in der Übersicht:

Gruppensieger (gesetzt): Olympique Lyon, FC Chelsea, FC Arsenal, FC Barcelona

Gruppenzweite (ungesetzt): VfL Wolfsburg, Real Madrid, Bayern München, Manchester City