Champions League: Bayern-Frauen straucheln in Norwegen

Die Fußballerinnen von Bayern München haben in der Champions League einen weiteren ganz großen Schritt in Richtung Viertelfinale verpasst. Beim norwegischen Meister Valerenga Oslo kam das Team von Trainer Alexander Straus nicht über ein 1:1 (0:0) hinaus, nach zuvor drei Siegen steht der deutsche Meister aber weiter mit zehn Punkten an der Tabellenspitze der Gruppe C - und hofft am Abend noch aus Schützenhilfe aus London.

Verliert Juventus Turin nämlich im Parallelspiel um 21.00 Uhr beim FC Arsenal, wäre das Ticket für die Runde der besten acht vorzeitig sicher.

Joker Jovana Damjanovic (75.) besorgte die Führung für die Münchnerinnen, die erneut für ihre schwer erkrankte Torhüterin Maria Luisa Grohs spielten. Elise Thorsnes (87.) erzielte den Ausgleich für den Underdog, der erstmals in dieser Königsklassen-Saison punkten konnte.

Beim 3:0 im Hinspiel vor einer Woche hatte Grohs noch im Tor gestanden, nach ihrer Tumor-Diagnose wurde sie in der norwegischen Hauptstadt am Donnerstagabend wie schon am Wochenende gegen Carl Zeiss Jena (5:0) von Ena Mahmutovic ersetzt. Und die DFB-Rückkehrerin musste sich bei ihrem Königsklassen-Debüt gleich mehrmals auszeichnen und hielt die Bayern in der 55. Minute mit einer Glanztat im Spiel, als der Ball von ihren Fingerspitzen erst an den linken und anschließend an den rechten Pfosten klatschte. Beim Ausgleich war sie chancenlos.

Am Sonntag (16.00 Uhr/Sky) steht für die Bayern-Frauen das DFB-Pokal-Achtelfinale beim SC Freiburg an, anschließend geht es in die Länderspielpause.