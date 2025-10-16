Champions League: Frohms verletzt ausgewechselt

Die frühere deutsche Fußball-Nationaltorhüterin Merle Frohms hat sich in der Champions League am Knie verletzt und musste ausgewechselt werden. Die frühere Wolfsburgerin, die seit dieser Saison für Real Madrid spielt, prallte im Spiel bei Paris Saint-Germain (2:1) früh mit einer Gegenspielerin zusammen und verließ das Feld wenig später mit Tränen in den Augen.

Frohms (30), Vize-Europameisterin 2022, hatte vor ihrem Wechsel nach Madrid sportlich eine schwierige Zeit erlebt. In der deutschen Nationalmannschaft verlor sie ihren Stammplatz vor den Olympischen Spielen in Paris an Ann-Katrin Berger und trat später zurück. Auch im Verein stand sie in der vergangenen Saison nicht mehr im Tor.

Bei Real eroberte sie im Duell mit Kapitänin Misa Rodriguez den Stammplatz, in der Liga und der Königsklasse stand sie zwischen den Pfosten. Ob und wie lange Frohms ausfällt, stand zunächst nicht fest. Real Madrid trifft am 9. Dezember auf ihren Ex-Klub Wolfsburg.