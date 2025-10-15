Champions League: Wolfsburg holt späten Sieg

Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg haben in letzter Sekunde den perfekten Start in die Champions League gesichert. Nach dem 4:0-Erfolg über Paris Saint-Germain zum Auftakt brachte ein Elfmeter von Janina Minge dem Team von Trainer Stephan Lerch am Mittwochabend ein verdientes 2:1 (0:0) bei Valerenga Oslo.

Nach einem Handspiel von Naina Maria Inauen verwandelte Minge in der 90.+8 sicher ins linke Eck. Nach einer zähen ersten Halbzeit hatte Angreiferin Lineth Beerensteyn den VfL zuvor in Führung (57.) gebracht. Kurz darauf glich Sara Hörte nach einer Ecke für den Außenseiter aus (60.). Im Vorfeld hatte Trainer Lerch von einer "tollen Chance" gesprochen, beim norwegischen Vizemeister "auf sechs Punkte zu stellen. Das wäre im Anbetracht des Zeitpunktes super."

Mit zwei Siegen ist Wolfsburg ideal in die neu eingeführte Ligaphase gestartet, hat mit Olympique Lyon, Manchester United, Real Madrid und dem FC Chelsea aber auch noch knifflige Aufgaben vor sich. Die ersten vier Teams der Ligatabelle qualifizieren sich direkt für das Viertelfinale und bestreiten dort das Rückspiel zu Hause. Die Vereine auf den Plätzen fünf bis zwölf spielen die restlichen Viertelfinalisten aus, die Mannschaften auf den Plätzen 13 bis 18 scheiden direkt aus.