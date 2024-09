CL-Auslosung: Wolfsburg gegen Lyon, Bayern trifft auf Arsenal

Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg bekommen es mit Rekordsieger Olympique Lyon zu tun, auf Meister Bayern München warten in der Champions-League-Gruppenphase knifflige Duelle mit dem FC Arsenal. Das ergab die Auslosung am Freitag im schweizerischen Nyon.

In Gruppe A treffen die Wölfinnen, die in der Vorsaison die Qualifikation für die Gruppenphase verpasst hatten, zudem auf die AS Rom und Neuling Galatasaray Istanbul. Gegen Lyon kommt es für das Team um Alexandra Popp zum Duell mit den deutschen Spielerinnen Sara Däbritz, Dzsenifer Marozsan und Laura Benkarth.

Als weitere Gegner neben Arsenal wurden den Münchnerinnen in Gruppe C Juventus Turin mit der zehnmaligen Nationalspielerin Paulina Krumbiegel sowie Valerenga aus Oslo zugelost. "Wie jedes Jahr haben wir wieder die vielleicht schwersten Lose gezogen", sagte Bayern-Coach Alexander Straus: "Wir werden um jeden Punkt in dieser Gruppe kämpfen müssen." Sein Wolfsburger Kollege Tommy Stroot freute sich derweil über "attraktive Gegner, diese Herausforderung ist groß und reizvoll."

Die Gruppenphase, die den Vereinen je 400.000 Euro als Startprämie einbringt, beginnt am 8. Oktober und endet am 18. Dezember. Das Finale der Königsklasse ist für Ende Mai 2025 in Lissabon geplant.

Die Bayern waren direkt für die Gruppenphase qualifziert, Wolfsburg setzte sich in den Play-offs souverän gegen die AC Florenz durch (7:0/5:0). Eintracht Frankfurt war in der ersten Qualifikationsrunde gescheitert.

In der nächsten Saison wird die Champions League in ähnlicher Form wie bei den Männern reformiert. Dann treten 18 Teams in einer Ligaphase an, zudem installiert die UEFA erstmals einen zweiten Frauen-Klubwettbewerb.