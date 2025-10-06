Oberdorf bereit für Bayern-Kracher in Barcelona

Fußball-Nationalspielerin Lena Oberdorf ist nach einer Erkrankung pünktlich zum Champions-League-Start des FC Bayern beim FC Barcelona wieder fit geworden. "Sie ist zurück und bereit, dem Team zu helfen", sagte Trainer José Barcala auf der Pressekonferenz vor dem schwierigen Auftakt des Double-Gewinners am Dienstag (21.00 Uhr/Disney+) beim dreimaligen Titelträger.

Das 4:0 (2:0) gegen Werder Bremen in der Bundesliga am vergangenen Samstag hatte Oberdorf noch mit "leichtem Fieber" verpasst, wie Barcala berichtete. Für den Spanier ist es "sehr wichtig", die zweikampfstarke 23-Jährige im Mittelfeld gegen Weltfußballerin Aitana Bonmati, Alexia Putellas und Co. einsetzen zu können.

Kapitänin Glodis Viggosdottir stellt sich auf einen Gegner "voller Weltklassespielerinnen" ein, es sei "sehr beeindruckend, wie sie als Mannschaft spielen". Der FC Bayern müsse daher "als Team verteidigen, um die Räume zu schließen, die wir schließen wollen. So können wir ihnen ihre Stärken nehmen." Zugleich gelte aus Sicht der Abwehrchefin die Devise: "Wir wollen auch den Ball haben und nicht 90 Minuten lang nur verteidigen."