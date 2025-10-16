Wolfsburg voll im Soll: "Nimmt uns keiner mehr"

Mit ein wenig Erleichterung und dem perfekten Königsklassen-Start im Gepäck stiegen die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg noch in der Nacht in den Flieger gen Niedersachsen. "Ich bin superglücklich, dass wir jetzt mit sechs Punkten aus zwei Spielen dastehen", sagte Trainer Stephan Lerch nach dem knappen 2:1-Sieg bei Valerenga Oslo: "Die Punkte nimmt uns keiner mehr - großes Kompliment an die Mannschaft."

Mit einer Menge Arbeit und ein wenig Glück veredelte Wolfsburg in Norwegen den 4:0-Auftaktsieg gegen Paris-Saint Germain. Nach einem im Spielverlauf unscheinbaren Handspiel ermöglichte ein VAR-Eingriff den Lucky Punch von Janina Minge per Elfmeter in der 90.+8 Minute. Der späte Sieg sei "super für unsere Entwicklung, für unseren Lernprozess, mit solchen Situationen umzugehen", freute sich Lerch: "Umso schöner, wenn dann solche Siege bei rauskommen."

Zuvor hatte Angreiferin Lineth Beerensteyn den VfL in Führung gebracht (57.), Sara Hörte glich nach einer Ecke für den Außenseiter aus (60.). Mit zwei Siegen ist Wolfsburg ideal in die neu eingeführte Ligaphase gestartet und hat die K.o.-Phase fest im Blick.

Die weiteren Gegner sind Olympique Lyon, Manchester United, Real Madrid und der FC Chelsea. Die ersten vier Teams der Ligatabelle stehen direkt in der Runde der besten acht. Die Plätze fünf bis zwölf spielen die restlichen Viertelfinalisten aus.

Vor der anstehenden Länderspielpause gilt nun der volle Fokus auf die Bundesliga. "Die nächste schwere Aufgabe wartet ja schon mit Leverkusen", blickte Lerch voraus. Am Sonntag (17.15 Uhr/Sport1, DAZN und MagentaSport) gelte es, "nochmal alle Kräfte zu bündeln".