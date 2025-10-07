Wolfsburgerinnen wollen für "magische" Nächte sorgen

Der "Hammergegner" zum Auftakt schürt eine "extreme Vorfreude": Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg sind bereit für den kniffligen Champions-League-Start gegen Paris Saint-Germain. "Genau dafür spielt man Fußball, um gegen solche Mannschaften zu spielen, um magische Champions-League-Nächte kreieren zu können", sagte Nationalspielerin Janina Minge vor dem Heimspiel am Mittwoch (21.00 Uhr/Disney+).

Es gebe "nichts Größeres" für eine Spielerin, als genau diese Partien zu bestreiten, "es kribbelt brutal", erklärte Minge weiter. Gegen ein Team wie PSG brauche sich der deutsche Vizemeister auch "überhaupt nicht zu verstecken. Wir können jeden schlagen, mit dem Wissen gehen wir auch in dieses Spiel."

Trainer Stephan Lerch ist zugleich "davon überzeugt, dass wir gerade in solchen Spielen an unser Maximum gehen müssen." Nach dem XXL-Umbruch im Sommer befinde sich der VfL allerdings noch immer in einer "Entwicklungsphase" und nehme die Rolle als "hungriger Herausforderer" ein.

Doch die jüngste Erfolgsserie inklusive Tabellenführung in der Bundesliga verleihe Selbstvertrauen, wie Lerch sagte: "Wir können und müssen mit breiter Brust einlaufen, weil wir merken, da wächst etwas zusammen." Gleich im Anschluss folgt auch schon das nächste Highlight: In der VW Arena steigt am Samstag (15.00 Uhr/DAZN und MagentaSport) der Liga-Gipfel gegen den Double-Gewinner FC Bayern.