DFB-Pokal: Bayern empfängt Hoffenheim - Nordderby in Hamburg

Die Fußballerinnen von Bayern München bekommen es im Halbfinale des DFB-Pokals in einem Heimspiel mit der TSG Hoffenheim zu tun. Das ergab die Auslosung der Vorschlussrunde durch Ex-Nationalspielerin Turid Knaak am Montagabend. Der Zweitligist Hamburger SV empfängt dazu Werder Bremen zum Nordderby. Die Halbfinal-Partien werden am 22./23. März ausgetragen.