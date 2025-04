Im Endspiel um den DFB-Pokal der Frauen trifft der FC Bayern München auf den SV Werder Bremen. ran gibt alle wichtigen Infos zum Wettbewerb.

Zum 16. Mal ist am 1. Mai das Kölner RheinEnergieSTADION Austragungsort des Finals im DFB-Pokal der Frauen. Im Jahr 2025 stehen die Frauen-Mannschaften des FC Bayern München und vom SV Werder Bremen im Endspiel.

Kurz nach dem gewonnenen Titel in der Frauenfußball-Bundesliga bietet sich für den Bayern München am Donnerstagnachmittag nun die Chance, erstmals in der Vereinshistorie das Double einzufahren.

"Wir haben vollstes Vertrauen, dass wir das schaffen können. Das wäre natürlich historisch für uns und ein unglaublich toller Abschluss", sagte FCB-Sportdirektorin Bianca Rech zur Double-Chance der Münchnerinnen, zumal der frischgebackene Meister als klarer Favorit in die Partie geht.

Dass der Fokus voll auf dem Double liegt, bestätigte auch Giulia Gwinn, die von einer Party "mit angezogener Handbremse" nach dem zuletzt eingefahrenen Meistertitel sprach. Auch schon im Vorjahr schafften es die Münchnerinnen ins DFB-Pokal-Endspiel, mussten sich aber dem Rekordsieger VfL Wolfsburg in Köln mit 0:2 geschlagen geben.