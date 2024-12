Frauen-Pokal: Bayern fordern Herbstmeister Frankfurt

Im Viertelfinale des DFB-Pokals der Frauen kommt es zum Top-Duell: Der deutsche Meister Bayern München trifft auf Bundesliga-Spitzenreiter Eintracht Frankfurt. Das ergab die Auslosung am Sonntag im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund. Beide Teams waren in der vergangenen Saison im Halbfinale aufeinandergetroffen, die Bayern zogen damals ins Finale ein - und unterlagen dem VfL Wolfsburg. Der Titelverteidiger muss im Kampf um seinen nächsten Pokal-Triumph nun zur TSG Hoffenheim.

In den weiteren Spielen kommt es zum Bundesliga-Duell zwischen Bayer Leverkusen und Werder Bremen, zudem treffen die beiden Zweitligisten Hamburger SV und Borussia Mönchengladbach aufeinander.

Das Viertelfinale wird vom 11. bis zum 13. Februar ausgespielt, auf die Halbfinals Mitte März folgt das Endspiel am 1. Mai in Köln. Der VfL Wolfsburg hat den Pokal zuletzt zehnmal in Serie gewonnen.