Frauen vor Rekordspiel: "Freuen uns unglaublich dolle"

Vor dem Rekordspiel im DFB-Pokal der Frauen ist die Vorfreude bei den Protagonistinnen riesig. "Vor 57.000 haben noch nicht so viele Leute gespielt. Wir freuen uns unglaublich dolle auf dieses Spiel", sagte Führungsspielerin Pauline Machtens im Vorfeld des Halbfinalspiels ihres Hamburger SV gegen den Nordrivalen Werder Bremen am Sonntag (15.30 Uhr, Sky/sportstudio.de).

Zweitligist HSV geht als Außenseiter in die Partie gegen den gestandenen Bundesligisten - eine Rolle, in der sich Machtens aber durchaus wohlfühlt. "Wir spielen immer gut, wenn wir die Favoritenrolle abgeben können. Wir haben nichts zu verlieren und können eigentlich nur gewinnen", sagte die 22-Jährige: "Wir haben Spaß daran, den vermeintlich größeren Gegner zu ärgern, und das werden wir auch am Sonntag wieder machen."

Gegenspielerin Larissa Mühlhaus, im Sommer 2024 vom HSV nach Bremen gewechselt, freut sich indes auf eine emotionale Rückkehr. "Das wird ein unglaubliches Spiel, ich komme nach Hause zurück, freue mich sehr, alle wieder zu sehen", sagte die gebürtige Hamburgerin: "Es bedeutet mir ungemein viel, es war schon immer mein Traum im Volkspark zu spielen. Als kleines Kind bin ich dort mit meiner Familie hingegangen." Zudem habe sie im Volksparkstadion einen ihrer Kindergeburtstage gefeiert.

Mit der Favoritenrolle hat Mühlhaus kein Problem. "Wir gucken nur auf uns", sagte sie, "viele aus unserer Mannschaft haben auch schon vor mehreren Leuten gespielt und haben die nötige Erfahrung".

Am Sonntag werden die beiden Teams für einen neuen Rekord sorgen, nie zuvor hat es eine solche Zuschauerzahl im deutschen Vereinsfußball der Frauen gegeben. Die bisherige Bestmarke von 44.808 Fans beim DFB-Pokalfinale 2023 in Köln wird pulverisiert. Die HSV-Frauen hatten zuletzt ihre Premiere im Volksparkstadion gegeben, im Viertelfinale war ein Sieg über Ligarivale Borussia Mönchengladbach gelungen (2:0).

Den deutschen Rekord bei einem Frauen-Spiel hatten 73.680 Fans beim WM-Eröffnungsspiel 2011 im Berliner Olympiastadion zwischen Deutschland und Kanada aufgestellt. Der Weltrekord stammt aus dem Champions-League-Spiel zwischen dem FC Barcelona und Real Madrid, das im März 2022 91.553 Zuschauer im Stadion Camp Nou verfolgten.