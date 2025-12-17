So endet eine sehr zerfahrene Verlängerung zwischen Paris Saint-Germain und Flamengo RJ mit 1:1. Paris hatte enorm viel Ballbesitz, aber eben auch enorm wenig Ideen gegen die kompakten Brasilianer. Die liebäugelten nur mit dem Elfmeterschießen und beschränkten sich auf wenige Gegenstöße. Die Franzosen wollten kurz vor Spielende nochmals mit mehr Druck den Siegtreffer, welcher aber nicht fallen sollte. So geht es ins Elfmeterschießen in Doha!

ran zeigt, wo ihr das Finale im Interkontinental-Pokal zwischen Paris St.-Germain und Flamengo live verfolgen könnt.

Paris Saint-Germain führt zur Pause im Endspiel des Intercontinental-Cups 2025 gegen Flamengo RJ mit 1:0. Die Europäer starteten sehr schwungvoll und aktiv. Der frühe Führungstreffer durch Ruiz wurde vom VAR jedoch aberkannt, da die Kugel zuvor im Toraus gewesen war. Im Anschluss wurde Flamengo etwas besser und zeigte sich vor allem in den Zweikämpfen sehr robust und teils überhart. Aus dem Nichts traf PSG dann durch einen blitzsauberen Angriff durch Kvaratskhelia zum 1:0, welches im Großen und Ganzen in Ordnung geht. Die Brasilianer zeigten teils gute Ansätze nach vorne, jedoch fehlten die finalen Pässe vor dem Tor. Wenn diese im zweiten Durchgang ankommen, dürfte noch alles drin sein in diesem Finale.

Río de Janeiro : Rossi - Varela, Leo Ortiz, Leo Pereira, Alex Sandro - Pulgar, Jorginho, Carrascal, de Arrascaeta, Plata - Bruno Henrique

Interkontinental-Pokal-Finale in Katar: Paris Saint-Germain gegen Flamengo

Am Mittwochabend kommt es in Al Rayyan (Katar) zum Finale im FIFA Interkontinental-Pokal zwischen Paris St.-Germain und Flamengo.

Dieser Wettbewerb ist allerdings nicht neu, der Interkontinental-Pokal ersetzt quasi die frühere Form der FIFA Klub-WM, die bis zum Winter 2023 jährlich ausgetragen wurde.

Während die FIFA Klub-WM im neuen Format mit 32 Teams ab 2025 alle vier Jahre ausgetragen wird, wird die "alte" Klub-WM weiter beibehalten und unter dem Namen Interkontinental-Pokal fortgeführt.

Als die neue FIFA Klub-WM beschlossen wurde, traten laut Weltverband verschiedenen Konföderationen an die FIFA mit dem Wunsch heran, trotz des neuen Turniers im Vier-Jahre-Rhythmus weiterhin jedes Jahr die Sieger ihrer Klubwettbewerbe gegeneinander antreten zu lassen.

Diesem Wunsch der Konföderationen wurde entsprochen, allerdings mit einigen Anpassungen. Am Interkontinental-Pokal nehmen nämlich jetzt nur die Sieger von UEFA Champions League (Europa), Copa Libertadores (Südamerika), CAF Champions League (Afrika), AFC Champions League Elite (Asien), CONCACAF Champions Cup (Nord- und Mittelamerika) und der OFC Champions League (Ozeanien) teil.

Außerdem erstreckt sich der FIFA Interkontinental-Pokal nun über mehrere Monate, beginnt schon im September.

Besonders auch: Der Champions-League-Sieger ist automatisch für das Finale qualifiziert, während alle anderen Teilnehmer sich erst für das Endspiel über eine bzw. mehrere Runden qualifizieren müssen. In der früheren Auflage der Klub-WM griff der Champions-League-Sieger bereits im Halbfinale des Wettbewerbes ins Geschehen ein.

Flamengo stieg in der 2. Runde ein, schlug dort CD Cruz Azul aus Mexiko mit 2:1. Im Halbfinale siegten die Brasilianer gegen das ägyptische Team Pyramids FC mit 2:0.