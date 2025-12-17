- Anzeige -
Hamburger SV - Davie Selke trauert Abschied beim HSV nach: "Emotional sehr herausfordernd"

  • Veröffentlicht: 17.12.2025
  • 12:07 Uhr
  • ran.de

Mit 22 Toren schoss Davie Selke den Hamburger SV in der vergangenen Saison zurück in die Bundesliga. Trotzdem musste der Torjäger den Verein im Sommer verlassen - obwohl er hätte bleiben wollen.

Der Hamburger SV ist zurück in der Bundesliga angekommen. Nach 14 Spielen rangieren die "Rothosen" mit 15 Punkten zwar "nur" auf Rang 14, der Aufsteiger konnte jedoch schon einige Ausrufezeichen setzen.

Der HSV gewann zuletzt unter anderem 3:2 im Nord-Derby gegen Werder Bremen und erkämpfte sich gegen Borussia Dortmund vor einigen Wochen ein Unentschieden.

Nicht mit auf dem Platz steht dabei Davie Selke. Der Torjäger, der in der vergangenen Saison 22 Treffer in der 2. Liga erzielte und somit maßgeblich am Aufstieg der Hanseaten beteiligt war, schnürt seine Schuhe mittlerweile in der Türkei für Basaksehir.

Dabei wäre der 30-Jährige gerne in Hamburg geblieben, wie er im Interview mit der "Sport Bild" verriet: "Mein Plan war immer, dass der Weg für mich beim HSV weitergeht. Ich habe angesichts der sehr erfolgreichen Saison in den Vertragsgesprächen maximale Kooperation gezeigt, dass wir eine Lösung finden."

"Mehr Bereitschaft war meinerseits kaum möglich. Leider kamen wir dennoch nicht zu einem positiven Ergebnis", so der ehemalige deutsche U21-Nationalspieler weiter, der die Phase im Sommer "emotional sehr herausfordernd" nannte.

Nach HSV-Abschied: Davie Selke in der Türkei noch nicht angekommen

Obwohl Selke letztlich nur ein Jahr in Hamburg verbrachte, hat der Klub einen besonderen Platz in seinem Herzen sicher: "Ich erlebte in Hamburg mit dem Aufstieg und den Feierlichkeiten emotional eine unglaubliche Zeit. Darum wäre ein Wechsel innerhalb Deutschlands zu dem Zeitpunkt dem HSV nicht gerecht geworden."

Selke wechselte schließlich in die Türkei. Richtig auftrumpfen konnte der Stürmer dort aber noch nicht. Weil ihn eine Wadenverletzung zu Beginn der Saison außer Gefecht setzte, kam er bisher erst zu zehn Einsätzen. Dabei gelangen ihm vier Treffer und eine Vorlage.

