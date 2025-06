Auckland-Trainer Posa: Klub-WM "ganz besondere Gelegenheit"

Trainer Paul Posa von Bayern Münchens Klub-WM-Gegner Auckland City FC blickt dem Weltturnier "unglaublich aufgeregt und stolz" entgegen. "Es ist eine ganz besondere Gelegenheit, sich mit den besten Teams der Welt zu messen", sagte der Coach des Gewinners der Champions League von Ozeanien in einem DAZN-Interview über das Turnier in den USA (14. Juni bis 13. Juli). Dort sind die Neuseeländer am 15. Juni (18.00 Uhr MESZ) erster Bayern-Gegner.

"Für viele von uns ist das ein wahr gewordener Traum", meinte Posa, "wir vertreten nicht nur Auckland, sondern ganz Neuseeland und auch Ozeanien. Es ist aufregend und eine große Ehre."

Über die sportlichen Aussichten in der Staffel C gegen die Bayern, Benfica Lissabon und die Boca Juniors macht er sich keine Illusionen. "Wir sind in einer schweren Gruppe – daran besteht kein Zweifel. Wir spielen gegen drei globale Fußball-Schwergewichte, die alle einen eigenen Spielstil mitbringen. Aber genau das wollten wir. Es ist eine fantastische Chance für uns."

Auckland ist der kleinste Klub im auf 32 Mannschaften vergrößerten Wettbewerb, "zudem ein Amateurverein", wie Posa betonte: "Aber genau deshalb müssen wir bestmöglich vorbereitet sein, alles geben und versuchen, für eine Überraschung zu sorgen. Und man weiß nie, was im Sport möglich ist..."