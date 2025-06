Bayern mit drei Wechseln gegen Boca

Trainer Vincent Kompany von Fußball-Rekordmeister Bayern München nimmt im zweiten Gruppenspiel der Klub-WM gegen die Boca Juniors drei Änderungen an seiner Startelf vor. Konrad Laimer, Leon Goretzka und Serge Gnabry stehen in der Partie am Samstagmorgen (3.00 Uhr MESZ/DAZN und Sat.1) anders als noch beim Auftakt gegen Auckland City (10:0) von Beginn an auf dem Feld.