Bayern, Paris, Real: Hier läuft die Klub-WM im TV

Die anstehende Klub-WM in den USA ist das Prestige-Projekt schlechthin von FIFA-Präsident Gianni Infantino, der Weltverband schüttet Prämien in Höhe von einer Milliarde Dollar an die 32 teilnehmenden Teams aus. So können die deutschen Fans die Spiele von Bayern München, Real Madrid und Borussia Dortmund verfolgen.