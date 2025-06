BVB hofft auf Verlängerung der Leihe von Chukwuemeka

Borussia Dortmund hofft, mit Carney Chukwuemeka in die entscheidende Phase der Klub-WM zu gehen. Eigentlich endet der Leihvertrag des Mittelfeldspielers am 30. Juni, BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl ist jedoch im Austausch mit den Verantwortlichen des FC Chelsea, um eine Verlängerung zu erwirken.

"Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir das hinbekommen. Es hing davon ab, ob wir überhaupt weiterkommen. Jetzt ist es sehr konkret. Wir wollen nicht schlechter werden, das weiß auch Chelsea", sagte Kehl nach dem 1:0 (1:0) im abschließenden Gruppenspiel gegen Ulsan HD. Der BVB spielt sein Achtelfinale am 1. Juli in Atlanta gegen CF Monterrey aus Mexiko - womöglich mit Chukwuemeka. Das Turnier endet mit dem Finale am 13. Juli in East Rutherford.

"Ich werde weitere Gespräche führen, aber kann Ihnen mitteilen, dass ich meine Hausaufgaben gemacht habe, dass wir mit Chelsea in Kontakt waren, dass wir den Spieler gerne über den 30. Juni hinaus behalten wollen", sagte Kehl.

Chukwuemeka war gegen Ulsan eingewechselt worden, in der Mittelfeldzentrale beginnen derzeit Jobe Bellingham und Felix Nmecha. Der österreichische Nationalspieler Marcel Sabitzer ist angeschlagen, auch er spielt auf diese Position.