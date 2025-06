FC Bayern: Musiala wieder im Training

Bayern München kann bei der Klub-WM weiter auf Jamal Musiala setzen. Der im zweiten Gruppenspiel gegen die Boca Juniors (2:1) angeschlagen ausgewechselte Nationalspieler nahm am Sonntag im Teamquartier in Orlando am Training des deutschen Fußball-Rekordmeisters teil.

Musiala hatte am Samstag 25 Minuten nach seiner Einwechslung wegen Wadenproblemen wieder vom Platz gemusst. "Ich hoffe, es ist nichts Schlimmes", hatte Trainer Vincent Kompany nach dem zweiten Sieg im zweiten Vorrundenspiel gesagt, durch den der FC Bayern das Achtelfinale vorzeitig erreichte. Im Spiel am Dienstag (21.00 Uhr MESZ/Sat.1 und DAZN) in Charlotte gegen Benfica Lissabon geht es noch um den Gruppensieg.