FC Bayern: Tah und Bischof erstmals im Training

Die Fußball-Nationalspieler Jonathan Tah und Tom Bischof haben rechtzeitig zum Start der Klub-WM die Arbeit beim FC Bayern aufgenommen. Die beiden Neuzugänge der Münchner nahmen am Freitag in Orlando erstmals am Training des Rekordmeisters teil. Am Sonntag (18.00 Uhr MESZ/DAZN und Sat.1) treffen die Bayern in Cincinnati zum Auftakt des Turniers in den USA auf Auckland City, Tah und Bischof werden noch am Freitag im Teamhotel der Münchner in Florida offiziell vorgestellt.

Auch Joshua Kimmich, Serge Gnabry, Leon Goretzka, Aleksandar Pavlovic, Michael Olise, João Palhinha und Josip Stanisic nahmen am Freitag erstmals an einer Einheit in den USA teil. Die Spieler waren nach ihren Einsätzen für ihre Nationalmannschaften am Donnerstagabend in Orlando zum Team gestoßen. Im Laufe des Freitags komplettieren Harry Kane, Konrad Laimer und Leroy Sané, der den Bayern vor seinem Wechsel zu Galatasaray Istanbul noch bis 30. Juni zur Verfügung steht, den Münchner Kader.