Gregor Kobel Dortmunds Keeper hält zum Auftakt der Klub-WM den Punkt fest. Gregor Kobel ist vor allem bei den Abschlüssen von Arias mehrere Male glänzend zur Stelle. Besonders seine Doppel-Parade in der 69. Minute sorgt für Begeisterung bei den BVB-Fans. Nur in der 18. Minute sorgt der Schweizer mal kurz für einige Fragezeichen, als er einen Ball mit dem Fuß unabsichtlich ins eigene Toraus schießt. Insgesamt zeigt er aber eine ganz starke Leistung. ran-Note: 1

Das Wichtigste zur FIFA Klub-WM in Kürze

Gruppen und Tabellen

Niklas Süle Innenverteidiger Niklas Süle präsentiert sich solide, macht wenige Fehler im Spielaufbau und hat in den Zweikämpfen oft die Oberhand. Auch nach einem Zusammenprall in der ersten Halbzeit, bei dem er sich wehtut, spielt der Abwehrhüne des BVB konzentriert weiter. In der Nachspielzeit packt Süle aus der Distanz noch mal einen Hammer aus und prüft Keeper Fabio. ran-Note: 3

Waldemar Anton Nach zunächst guter Anfangsphase mit einigen starken Bällen von hinten raus direkt in die Spitze, bekommt Waldemar Anton immer mehr in seinem Kernbereich in der Abwehr zu tun. Dabei hat der Nationalspieler gegen den quirligen Arias einige Male das Nachsehen, kann dessen Abschlüsse nicht verhindern. ran-Note: 4

Ramy Bensebaini Der algerische Nationalspieler geht mit einer großen Bürde in die Partie, nachdem er schon nach wenigen Sekunden Gelb sieht. Auch er bekommt in weiterer Folge gegen die spielstarken Brasilianer immer wieder Probleme, kann Torabschlüsse von Fluminense nicht unterbinden. ran-Note: 4

Julian Ryerson Der rechte Schienenspieler ist gegen Fluminense komplett unsichtbar, nach vorne geht über Julian Ryerson im Prinzip gar nichts. So schafft es Dortmund auch nie, mal über die Flügelpositionen für Entlastung oder gar eine Drangphase zu sorgen. ran-Note: 5

Marcel Sabitzer Kovac vertraut erneut auf den Österreicher in der Startelf, der einen ordentlichen Eindruck in der insgesamt schwachen BVB-Mannschaft hinterlässt. Schon in der Anfangsphase holt Marcel Sabitzer eine Gelbe Karte für Gegenspieler Martinelli heraus. Später hat er nach über einer Stunde den ersten Torabschluss der Dortmunder in der Begegnung. ran-Note: 3

Pascal Groß Der Routinier rückt im Vergleich zum abschließenden Bundesliga-Sieg gegen Kiel statt Nmecha in die BVB-Startelf. Für viel Ordnung im Spiel der Dortmunder kann Pascal Groß aber nicht sorgen. Zu oft verlieren er und seine Nebenleute im Aufbau gegen die aggressiven Brasilianer den Ball. Nach nicht mal einer Stunde wird Groß ausgewechselt. ran-Note: 4

Daniel Svensson Was für Ryerson auf rechts gilt, kann man ähnlich für den linken Schienenspieler Daniel Svensson sagen: Das ist vor allem offensiv zu wenig. Kaum einmal kann sich der 23-jährige Schwede nach vorne gewinnbringend in Szene setzen, ist damit keine Unterstützung für die Offensivkräfte der Dortmunder. Auch nach hinten zeigt Svensson ab und an Unzulänglichkeiten. ran-Note: 5

Julian Brandt Dortmunds Kapitän in Abwesenheit von Emre Can enttäuscht einmal mehr in einem wichtigen Spiel des BVB. Durch die spielerische Unterlegenheit muss er ohnehin viel gegen den Ball arbeiten. Hat er dann mal das Leder auf dem Fuß, gelingt Julian Brandt kaum etwas Konstruktives. ran-Note: 5

Karim Adeyemi In der über weite Strecken komplett lahmgelegten BVB-Offensive hat der sprintstarke Karim Adeyemi in der 21. Minute eine der wenigen guten Aktionen. Dieses eine Mal kann er seine Geschwindigkeit links im Strafraum gut einsetzen, die Hereingabe ist anschließend aber viel zu ungenau. Danach taucht der Nationalspieler wieder ab und muss schon nach einer Stunde vom Feld. ran-Note: 4

Serhou Guirassy Aufgrund von Dortmunds schwacher Offensivleistung hängt der Torjäger größtenteils in der Luft, ist kaum eingebunden und hat schon gar keine Abschlüsse. Zudem ist Serhou Guirassy nach einem Zusammenprall mit Keeper Fabio auch noch früh leicht angeschlagen. ran-Note: 4

Jobe Bellingham Neuzugang Jobe Bellingham kommt nach gut einer Stunde ins Spiel und feiert sein BVB-Debüt. Einige Minuten danach ist der Engländer dann mit einem Distanzschuss auch gleich mal in Aktion. ran-Note: 3

Felix Nmecha Gemeinsam mit Bellingham kommt auch Felix Nmecha als Joker nach etwa einer Stunde aufs Feld. Der Mittelfeldmann fügt sich einigermaßen gut in die zu diesem Zeitpunkt kompakt agierende BVB-Elf ein. ran-Note: 3

Carney Chukwuemeka Kommt in der 77. Minute ins Spiel. ran-Note: ohne Bewertung

Jamie Gittens Er kommt in der 77. Minute ins Spiel. ran-Note: ohne Bewertung