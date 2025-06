FIFA Klub-WM 2025: Transfers während des Turniers - diese Regeln gibt es

Im Sommer steht die Klub-WM in den USA an. ran zeigt euch, wie Transfers um das Turnier geregelt sind, ob Spieler währenddessen wechseln dürfen und was mit auslaufenden Verträgen passiert.

Am Samstag, 31. Mai 2025, steht das Champions-League-Finale in der Allianz Arena an. Damit endet die Saison für die Klubs aber nicht. Bereits Mitte Juni beginnt die FIFA Klub-WM in den USA.

Auch zwei deutsche Vereine werden an dem neuen Format teilnehmen, dass im Vier-Jahre-Takt stattfindet. Neben dem deutschen Rekordmeister FC Bayern München kämpft auch der BVB um den Titel.

Das Turnier läuft zwischen dem 14. Juni und 13. Juli 2025. Damit fällt die Klub-WM auch in die reguläre Transferphase der Vereine ein, die am 1. Juli des Jahres beginnt.

ran gibt einen Überblick, wann die Vereine Transfers tätigen dürfen, ob Neuzugänge direkt spielberechtigt sind und wie die Situation um Spieler steht, deren Vertrag zum 30. Juni auslaufen.