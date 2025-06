Feinschliff für die Klub-WM: Musiala wieder im Bayern-Training

Ohne zahlreiche Stars, dafür aber mit den Rückkehrern Jamal Musiala und Dayot Upamecano hat der deutsche Fußball-Rekordmeister Bayern München die Vorbereitung auf die Klub-WM aufgenommen. Nationalspieler Musiala, der aufgrund eines Muskelbündelrisses im Oberschenkel seit Anfang April ausgefallen war, absolvierte am Donnerstag laut Angaben der Münchner wieder "große Teile" des Teamtrainings. Auch Upamecano war nach einer Verletzungspause wieder dabei.

Dennoch musste Trainer Vincent Kompany auf einige Stars zum Beginn der kurzen Vorbereitung auf das Turnier in den USA (14. Juni bis 13. Juli) verzichten. Zahlreiche Nationalspieler sind noch mit ihren Auswahlmannschaften unterwegs und werden erst in den USA zum Team stoßen. Die deutschen Nationalspieler bestreiten beispielsweise am Sonntag in Stuttgart noch das Spiel um Platz drei in der Nations League.

Das Training in München war die erste von fünf Einheiten, die die Bayern bis zur Abreise am 10. Juni absolvieren werden. Maurice Krattenmacher und Adam Aznou, die zuletzt an den SSV Ulm und an Real Valladolid verliehen worden waren, trainierten erstmals seit ihrer Rückkehr wieder am Ball.

Für die Bayern beginnt die Klub-WM am 15. Juni mit dem Auftaktspiel gegen Auckland City in Cincinnati. Weitere Gegner sind die Boca Juniors (21. Juni) und Benfica Lissabon (24. Juni). Aus der Bundesliga ist neben dem FC Bayern auch Borussia Dortmund dabei.

Die Bayern wollen Tom Bischof, Neuzugang von der TSG Hoffenheim, vorzeitig durch das neue FIFA-Transferfenster registrieren, eine Einigung steht noch aus. Laut kicker fordert die TSG eine Ablösesumme. Bei Jonathan Tah, dessen Wechsel von Bayer Leverkusen zum Rekordmeister fix ist, laufen ebenfalls die Verhandlungen über einen vorläufigen Wechsel. Tahs ursprünglicher Vertrag in Leverkusen läuft noch bis Ende Juni, Bayer pocht auf eine Ablöse.