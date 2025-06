Flamengo-Coach Luís selbstbewusst: "Können mithalten"

Trainer Filipe Luís vom brasilianischen Traditionsklub Flamengo geht selbstbewusst in das Duell mit dem FC Bayern. "Ich glaube fest daran, dass unsere Spieler mit diesem Bayern-Team mithalten können und dass wir eine große Leistung bringen können", sagte der Coach vor dem Achtelfinale der Klub-WM am Sonntag (22.00 Uhr MESZ/DAZN und Sat.1) in Miami.