Gittens absolviert Medizincheck bei Chelsea

Der Wechsel von Jamie Gittens vom Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund zum FC Chelsea nimmt immer konkretere Formen an. Der Flügelspieler absolviert bereits am Samstag während der Klub-WM in den USA seinen Medizincheck beim englischen Spitzenklub, eine Einigung zwischen den Vereinen gibt es aber noch nicht. Von dieser hatten verschieden Medien bereits berichtet.