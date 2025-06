Kane träumt vom Titel bei der Klub-WM

Bayern Münchens Topstar Harry Kane hat noch einmal die Bedeutung der Klub-WM für den FC Bayern München unterstrichen. "Es ist ein Turnier, das wir ernst nehmen und auf das wir uns gut vorbereiten. Wenn wir in den USA ankommen, werden wir voll fokussiert sein. Wir gehen die Klub-WM wie jeden anderen Wettbewerb an. Das ist ein wichtiges Mindset", sagte der Torjäger in einer Sonderbeilage der tz.

Der deutsche Meister hat sich den Premierentitel beim Turnier vom 14. Juni bis 13. Juli in den USA zum Ziel gesetzt. "Wir sind sicherlich einer der Favoriten. Ich denke, dass diese Saison gezeigt hat, was für ein Team wir sind. An einem guten Tag können wir jeden Gegner der Welt schlagen", betonte Kane, der am Dienstagabend beim 1:3 der englischen Nationalmannschaft im Länderspiel gegen den Senegal den Treffer für die Three Lions erzielte. Die Bayern, die am Dienstag von München deshalb ohne Kane nach Orlando in Florida, starten am Sonntag gegen Auckland City in die WM.

Er freue sich, "wirklich sehr" auf den neuen Wettbewerb, sagte Kane vor seiner Reise in die USA: "Die Klub-WM findet in einem neuen Format statt, die besten Teams der Welt spielen in einem großen Turnier gegeneinander. Ich bin froh, ein Teil davon zu sein, denn es ist eine spannende Chance."

Kane sieht die Klub-WM auch als "gute Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft im kommenden Jahr. Wir spielen in einigen derselben Stadien, haben möglicherweise Basecamps in denselben Staaten. All das kann für die WM im nächsten Jahr helfen", sagte er.