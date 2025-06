Klub-WM: Bislang knapp 1,67 Millionen Zuschauer

Die 48 Vorrundenspiele der Klub-WM in den USA sind nach Angaben des Fußball-Weltverbandes FIFA von insgesamt 1.667.819 Fans besucht worden. Dies entspricht einem Schnitt von 34.746 Fans pro Partie. Am besten besucht waren die Begegnungen zwischen dem Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain und Atlético Madrid im Rose-Bowl-Stadion in Pasadena mit 80.619 Besuchern und zwischen Real Madrid und CF Pachuca/Mexiko in Charlotte mit 70.248.