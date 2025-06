Klub WM live: Real Madrid vs. Al Hilal | Ticker, Updates, Free TV & Livestream

Die Spanier werden ihrer Favoritenrolle noch nicht gerecht, denn Al Hilal spielt mehr als mutig mit. Der Asien-Vertreter setzt sich zunehmend mit Ball am Fuß in der gegnerischen Hälfte fest!

Gelbe Karte für Vinícius Junior (Real Madrid) Vinícius Junior wird mit einem Pass in die Tiefe geschickt, der Brasilianer nimmt Tempo auf und legt sich die Kugel an Koulibaly vorbei. Der Franzose geht zwar zur Grätsche herunter, trifft den Offensivspieler aber überhaupt nicht und der Schiedsrichter verwarnt den Brasilianer für eine schwache Schwalbe.

Die Spanier sind in der Gruppe H auf jeden Fall Favorit, doch aufgrund des Trainerwechsels und vieler Verletzungen wird sich zeigen, wie weit die Galaktischen kommen werden. Mit Alaba, Camavinga, Dani Carvajal, Eder Militão, Mbappé, Mendy und Rüdiger sind einige namhafte Spieler nicht an Bord. Während Real Madrid Rekordsieger in der Champions League ist, gewann Al Hilal 2019 und 2021 die AFC Champions League im asiatischen Raum.

Al Hilal ist einer von vier asiatische Vertretern bei dieser Klub-WM, in der letzten Saison belegte die Mannschaft Platz zwei hinter Meister Al-Ittihad. Mit dem Superpokal sprang zumindest ein Titel für Al Hilal heraus, das seit wenigen Wochen von Simone Inzaghi trainiert wird. Die bekanntesten Spieler beim saudischen Team sind João Cancelo (Barcelona, FC Bayern), Koulibaly (SSC Neapel), Renan Lodi (Atletico Madrid) und Rúben Neves (FC Porto) - alle vier stehen auch in der ersten Elf des Außenseiters.

Bei Real Madrid beginnt bei der Klub-WM eine vermeintlich neue Ära auf der Trainerbank: Xabi Alonso hat der Bundesliga nach seinen Erfolgen bei Bayer Leverkusen den Rücken gekehrt und trainiert nun die Königlichen, deren Trikot er bereits als Spieler trug. Bei seinem ersten Pflichtspiel setzt der Spanier in seiner Startelf auf einen Mix aus Stammspielern der letzten Saison und Neuzugängen: In der Abwehr dürfen sich in Alexander-Arnold und Huijsen zwei Millionen-Transfers beweisen. In der Offensive ist Mbappé nicht dabei, dafür spielt Gonzalo García neben Rodrygo und Vinícius Junior.