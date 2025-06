FC Bayern München: Kahn über Neuer - "Irgendwann sind natürliche Grenzen gesetzt"

Oliver Kahn rät Bayern Münchens Torhüter Manuel Neuer zu einer klugen Belastungssteuerung in der kommenden Saison.

"Die Verletzungsanfälligkeit ist größer. Manuel kann immer noch seine Qualitäten zeigen. Aber in diesem Alter, eine ganze Saison in drei Wettbewerben: Das ist eine große Herausforderung für den Körper", sagte Kahn in der Sport Bild über den 39-jährigen Neuer: "Irgendwann sind dir natürliche Grenzen gesetzt. Da gilt es abzuwägen: Gehe ich zum Trainer und nehme mich auch mal raus, um zu regenerieren."

Neuer müsse niemandem mehr etwas beweisen. "Es gilt für ihn, in den großen Spielen Top-Leistungen zu bringen", sagte Kahn. Der langjährige Nationaltorhüter Neuer, dessen Vertrag beim FC Bayern im Sommer 2026 ausläuft, kam in der Saison 2024/25 wettbewerbsübergreifend auf 35 Spiele. Auch beim Auftaktsieg bei der Klub-WM in den USA gegen Auckland City (10:0) stand Neuer im Tor.

Als Nachfolger wird Jonas Urbig bei den Bayern aufgebaut. "Es wird in der nächsten Saison sicher Einsätze für Urbig, der gezeigt hat, dass man ihn jederzeit bringen kann, geben", sagte Kahn.

Der FC Bayern trifft im zweiten Vorrundenspiel der Klub-Weltmeisterschaft auf die Boca Juniors, um 3:00 Uhr live in SAT.1, auf Joyn und ran.