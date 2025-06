Klub-WM: Mbappé fehlt Real im zweiten Gruppenspiel

Champions-League-Rekordsieger Real Madrid muss auch im zweiten Gruppenspiel bei der Klub-WM auf Torjäger Kylian Mbappé verzichten. Der Franzose erhole sich "stückweise", teilte eine Vereinsquelle der Nachrichtenagentur AFP mit, Mbappé flog allerdings nicht mit seinen Teamkollegen zum Spiel am Sonntag in Charlotte gegen den mexikanischen Klub FC Pachuca (21.00 Uhr MESZ/DAZN).

Wenig später bestätigte Real-Trainer Xabi Alonso den Ausfall des 26 Jahre alten Angreifers, der am Donnerstag wegen einer "akuten Magen-Darm-Grippe" zwischenzeitlich im Krankenhaus war. "Ihm geht es besser. Wir sind optimistisch, ihn gegen Salzburg dabei zu haben", sagte der Spanier. Real trifft am Donnerstag im letzten Spiel der Gruppe H in Philadelphia auf RB Salzburg. Mbappé hatte wegen seiner Magen-Darm-Grippe bereits Reals erstes Turnierspiel gegen Al-Hilal (1:1) verpasst.