Klub-WM: Tah gibt Bayern-Debüt

Fußball-Nationalspieler Jonathan Tah gibt im ersten Spiel der Klub-WM sein Debüt für den FC Bayern. Der Verteidiger steht in der Partie gegen Auckland City am Sonntag (18.00 Uhr MESZ/DAZN und Sat.1) in der Startelf von Trainer Vincent Kompany. Der zweite Neuzugang Tom Bischof sitzt genauso wie die zuletzt verletzten Jamal Musiala und Dayot Upamecano zunächst auf der Bank.

Insgesamt verzichtet Kompany gegen das Amateur-Team aus Auckland auf große Experimente. Vor Kapitän Manuel Neuer verteidigen Sacha Boey, Tah, Josip Stanisic und Raphael Guerreiro in einer Viererkette. Joshua Kimmich und Aleksandar Pavlovic starten auf der Doppelsechs.

Die Offensivreihe bilden Michael Olise, Kingsley Coman und Thomas Müller, der in den USA seine Abschiedstour bei den Bayern bestreitet. In der Sturmspitze spielt Harry Kane, der nach seinem Einsatz für dei englische Nationalmannschaft erst am Freitag zum Team gestoßen war.