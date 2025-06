Klub-WM: Trump schickt offenbar Grenzbeamte in Spielorte

US-Präsident Donald Trump schickt seine Einwanderungs- und Grenzschutzbeamten offenbar auch in die Austragungsorte der anstehenden Klub-WM. Bereits beim Eröffnungsspiel in Miami in der Nacht zu Sonntag (02.00 Uhr MESZ) soll die US-Einwanderungs- und Zollbehörde (ICE) sowie die US-Zoll- und Grenzschutzbehörde (CBP) im Einsatz sein, wie der Fernsehsender NBC berichtet.

In dem Bericht wurde ein - inzwischen gelöschter - CBP-Post in den Sozialen Medien zitiert. "Lasst die Spiele beginnen! Die ersten Spiele der FIFA Klub-Weltmeisterschaft beginnen am 14. Juni in Miami", hieß es in dem Beitrag auf X: "Die CBP wird in voller Montur bereit sein, die erste Runde der Spiele zu sichern."

Aus dem NBC-Beitrag ging nicht hervor, welche Rolle die ICE- und CBP-Mitarbeiter bei den Spielen der Klub-WM übernehmen sollen, er enthielt auch keine Angaben darüber, wie viele Beamte eingesetzt werden würden. Ein ICE-Sprecher reagierte auf eine Anfrage der Nachrichtenagentur AFP zunächst nicht.

ICE-Razzien in Los Angeles in der vergangenen Woche als Teil des harten Vorgehens von Trump gegen Einwanderer haben wütende Proteste in der kalifornischen Metropole ausgelöst. In Los Angeles werden sechs Spiele ausgetragen.

FIFA-Präsident Gianni Infantino hat "keine Bedenken" hinsichtlich eines möglichen Einsatzes von ICE-Agenten bei den Spielen der Klub-WM, die mit der Partie zwischen Inter Miami um Lionel Messi und Al Ahly aus Ägypten beginnt. Man sei "in allen Sicherheitsfragen sehr aufmerksam", sagte Infantino bei einer Veranstaltung in Miami: "Das Wichtigste für uns ist natürlich, die Sicherheit für alle Fans zu gewährleisten, die zu den Spielen kommen. Das ist unsere Priorität. Das ist die Priorität aller Behörden, die hier sind. Und wir wollen, dass jeder, der zu den Spielen kommt, einen schönen Moment erlebt."