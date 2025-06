Kompany: Klub-WM genießt für Bayern "absolute Priorität"

Für Trainer Vincent Kompany vom FC Bayern München hat die Klub-WM "absolute Priorität". Beim deutschen Fußball-Rekordmeister zähle "jeder Titel", betonte der Belgier wenige Tage vor dem Start des Turniers in den USA (14. Juni bis 13. Juli) bei DAZN.

"Es ist eine großartige Gelegenheit, den Klub zu präsentieren – nicht nur unseren bestehenden Fans, sondern auch Menschen, die potenziell neue Fans werden könnten", betonte Kompany mit Blick auf die erstmals mit 32 Mannschaften ausgetragene Endrunde und ergänzte: "Ich bin mir sicher, dass es an Leidenschaft für dieses Turnier nicht fehlen wird."

Auch nicht bei seinem Team, das in der Gruppe C auf Benfica Lissabon, die Boca Juniors aus Argentinien und den neuseeländischen Klub Auckland City FC trifft. "Ich kann mich mit vielen der Spieler sehr gut identifizieren. Ich weiß, was sie motiviert – oder kann es zumindest gut nachvollziehen", sagte der frühere Profi Kompany.

Besondere Vorfreude verspürt er auf das "aufregende" Duell mit Boca. "Zwei der leidenschaftlichsten Fangemeinden weltweit – unsere und ihre – und zwei der traditionsreichsten, erfolgreichsten Klubs treffen aufeinander", schwärmte er.

Wie das Turnier insgesamt wird? "Es ist schwer vorherzusagen", meinte Kompany, doch er ist sich sicher: "Es wird einzigartig."